Accident la Tărtăşeşti Pe DN7 Bucuresti-Pitesti, in localitatea Tartasesti, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului care s-a produs la primele ore ale diminetii, unul dintre soferi a fost ranit usor, fiind transportat la spital pentru investigatii medicale. Traficul rutier sa desfasurat […] Articolul Accident la Tartasesti a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

