Accident la Jucu, mașină lovită de tren Un autoturism a fost surprins vineri seara pe calea ferata la Jucu de tren. Accidentul s-a produs in jurul orei 21,30 și din primele informații, șoferul a reușit sa iasa singur din autoturism. In urma unui apel la 112 au intervenit o autospeciala de descarcerare a pompieri lor și un echipaj SMURD. La momentul sosirii … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

