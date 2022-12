Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar a fost implicat, vineri, intr-un accident grav la Pasajul Unirii. Patru persoane au fost incarcerate. Autocarul transporta 47 de persoane, cetateni greci. Accidentul s-a produs pe sensul dinspre Tineretului spre Unirii.

- Accident rutier grav in care un autocar cu persoane de cetațenie greaca intrat in pasarela. Se lucreaza pentru descarcerare. Au fost alertate 6 echipaje SMURD, 6 echipaje SABIF, dar și Detașamentul Special de Slavatori. Circulația rutiera este blocata pe sensul de mers cartier Tineretului – Universitate.…

- UPDATE Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, anunta ca doua persoane sunt in stare foarte grava, dintre care una in stop cardiorespirator, in urma accidentului de autocar de la Pasajul Unirii. „Toate cele patru persoane care au ramas incarcerate au fost extrase, doua femei si doi…

- Un nou accident rutier s-a produs vineri in Pasajul Unirii din Capitala, fiind implicat un autocar in care se aflau aproape 50 de turiști greci și care a intrat in limitatorul de inalțime. Patru persoane au fost ranite, fiind necesara intervenția echipajelor de descarcerare. Traficul este complet blocat…

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau au intervenit duminica, 20 noiembrie, la un accident rutier petrecut pe breteaua de acces pe autostrada A3, in apropiere de localitatea Gilau.„Apelul de urgența a venit in jurul orei 18:30, iar la fața locului s-au deplasat o autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ.…

- Joi seara, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri cu Mihail Kogalniceanu din sectorul Centru al Capitalei, o ambulanța s-a rasturnat pe carosabil, in urma unui impact violent cu un alt automobil, la volanul caruia se afla o șoferița in varsta de 42 de ani. Potrivit poliției, in urma coliziunii,…

- Accident rutier cu 5 persoane, miercuri, 9 noiembrie, in jurul orei 10:15, pe raza localitații Dragoș Voda. Un autoturism s-a ciocnit cu un tractor. Cele cinci persoane implicate in accident au fost transportate la spital.

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier grav petrecut pe nodul rutier din apropiere de localitatea Gilau ce face legatura cu autostrada A3. Din primele informații, opt persoane ar fi avut de suferit.„La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare,…