Accident înfiorător! Trei oameni au murit, după un impact devastator. Tragedia s-a produs în județul Constanța – VIDEO Salvatorii au intervenit in numar mare, miercuri, la locul unui accident cu urmari foarte grave, in care au fost implicate doua autoturisme. Echipaje de salvare, dar și de la pompieri și inclusiv un elicopter SMURD au fost trimise la fața locului, pentru a acorda ajutor de urgența persoanelor care au avut de suferit de pe […] The post Accident infiorator! Trei oameni au murit, dupa un impact devastator. Tragedia s-a produs in județul Constanța - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

