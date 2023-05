Stiri pe aceeasi tema

- Un accident infiorator s-a produs marți seara, la iesirea din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura, in județul Mehedinți. Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani, doua fete si un baiat, au murit in urma unui impact devastator cu un TIR. Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 si 22…

- Doua tinere, de 18 si 22 de ani, si un baiat de 19 ani au murit in urma unui accident care a avut loc marti seara, 16 mai, la iesirea din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura, in județul Mehedinți, potrivit unui comunicat transmis de ISU Mehedinti.Accidentul s-a produs pe DN 56A, intre un TIR si…

- Un accident grav s-a produs duminica in Sibiu, dupa ce un tanar de 24 de ani a intrat cu mașina intr-un autobuz de pasageri. Baiatul a murit pe loc, in ciuda eforturilor medicilor de a-l ține in viața. Echipele de salvare de la fața locului nu au putut sa il resusciteze.

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident produs marti pe soseaua de centura a municipiului Suceava spre localitatea Patrauti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate,…

- Grav accident luni, 10 aprilie, petrecut in comuna Florești, județul Cluj, in care au fost implicate doua autoturisme, o autoutilitara și parțial un autobuz CTP. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, la un accident rutier in localitatea Livezile. ”In accident au fost implicate trei victime dintre care una incarcerata. In cel mai scurt timp victima incarcerata a fost extrasa și predata…

- Doi barbați au murit și alte patru au fost grav ranite, joi seara, in urma unui teribil accident rutier care a avut loc pe raza localitații clujene Poieni, intre Cluj-Napoca și Oradea. Un microbuz s-a izbit violent de un autotren, mai multe persoane ramanand incarcerate. Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un tanar in varsta de 29 de ani si-a pierdut viata, in urma unui accident rutier produs, miercuri dimineata, la intersectia dintre DN 29 si DJ 294, in localitatea Unteni din județul Botoșani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.