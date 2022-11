Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, in zona fabricii de bere din Timișoara. Un șofer a pierdut controlul volanului, a lovit doua mașini parcate, iar apoi un semafor și s-a oprit intr-un stalp. Individul a plecat de la fața locului și a abandonat mașina. Scena a fost filmata de…

- Accident grav in apropiere de Dumbrava. Totoul s-a intamplat ieri, in jurul orei 18:05. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar una dintre ele a fost proiectata in a treia. Mai multe persoane au fost transportate la spital.

- Un buzoian, care a vandalizat mai multe autoturisme parcate pe bulevardul Unirii din orașul Buzau, s-a ales cu dosar penal. El a fost oprit de un echipaj de jandarmi, in momentul in care lovea mai multe autoturisme. Barbatul distrusese cinci oglinzi. „Concret, in jurul orei 12:30, echipajul de intervenție…

- Accident rutier cu doua autoturisme implicate și cu victime aseara, 30 septembrie. La fața locului, polițiștii din Șomcuta Mare au constatat faptul ca un tanar de 22 de ani din Satulung, aflat la volanul unui autoturism, a patruns de pe D.N.1C pe D.C. 67, unde a intrat in coliziune cu un alt autoturism,…

- Astazi, in jurul orei 10:30, prin apel la numarul unic de urgenta 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea a fost anuntat ca la iesirea din localitatea Izvoarele, la intersectia cu drumul judetean 229, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, iar unul din…

- La data de 27 septembrie, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 193, in localitatea Culciu Mare. Un tanar, de 18 ani, aflat la volanul unui autoturism ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 50 de ani, acesta din urma fiind proiectat…

- Un accident rutier s-a produs aseara, in jurul orei 21:50, pe strada Dejului din municipiul Gherla. Au fost implicate doua autoturisme parcate și alte doua aflate in mișcare, conduse de doua femei, de 36 de ani, respectiv 19 ani, in direcția municipiului Dej. ”Din primele cercetari, coliziunea dintre…

- Un tanar de 18 ani care a condus masina dupa ce consumase alcool si substante psihoactive a provocat un accident pe o strada din Piatra Neamt, avariind sase autoturisme. "Astazi, 14 septembrie a.c., in jurul orei 06.30, politistii din cadrul Biroului Rutier Piatra Neamt au fost sesizati cu privire la…