- O autospeciala de poliție a fost proiectata, de un alt autoturism, intr-un pieton, in zona Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs miercuri dimineața. La volanul autospecialei se afla o polițista, in varsta de 29 de ani. Aceasta a oprit pentru a acorda prioritate pietonului, dar…

- Accident in aceasta seara, dupa lasarea intunericului, pe DN 72, in zona lacului de la Șuța Olteni. Un șofer care Post-ul DN 72: Mistreț lovit de un autoturism in zona lacului de la Șuța Olteni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In dimineața aceasta polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier ce a avut loc pe strada Republicii din Ramnicu Valcea. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca in evenimentul rutier este implicat un autoturism și doi pietoni. In fapt, conducatorul…