- Un accident rutier a avut loc, joi dimineata, intre localitatile Eforie Sud si Tuzla.Din primele informatii, o victima, pieton, este inconstienta.La fata locului intervin SMURD B si un echipaj SAJ C2. ...

- Accident cumplit in judetul Ialomita. Zece persoane au murit si alte sapte sunt in stare foarte grava dupa ce un microbuz a intrat intr-un tir, sambata dimineata, potrivit ISU Ialomita.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 56, in Dolj, pe raza localitații Radovan. O femeie in varsta de 34 de ani a intrat intr-o depașire fara sa se asigure și s-a lovit frontal de o mașina care circula regulamentar din sens opus, a notat observator.tv. La volanul celeilalte…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care erau a lovit un cap de pod in localitatea Bistrița Bargaului din Bistrița-Nasaud.In localitatea Bistrița Bargaului, un tanar de 21 de ani, din Mijlocenii Bargaului, in timp ce conducea un autoturism…

- Accident de circulație, sambata seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Moravița. Un biciclist in varsta de 31 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina ricoșata in urma unui accident.

- Accident grav joi dimineata pe DN4, la kilometrul 20, in apropiere de localitatea Frumusani. Un minor a fost ranit grav, iar parintii lui a scapat cu rani usoare in urma coliziunii cu o alta masina.

- Un tanar de numai 19 ani a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava si a fost operat de urgenta de medici pentru a-i fi salvata viata. Tanarul conducea o motocicleta marca Kawasaki si se deplasa pe drumul national 17A, dinspre Sucevita spre Radauti.La un ...

