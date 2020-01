Accident grav pe pasajul suprateran din Craiova. Trei persoane au ajuns la spital Accident grav pe pasajul suprateran din Craiova. Un tanar de 25 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe pasaj, a pierdut controlul volanului, lovind un stalp de susținere a rețelei electrice, in dreptul fostei cladiri a CEZ, a anunțat IPJ Dolj. In urma impactului, o persoana a fost grav ranita, avand nevoie de manevre de resuscitate. Echipajul de pompieri și medici de pe ambulanța SMURD au facut tot posibilul ca victimei sa-i revina pulsul, iar intr-un final aceasta a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportata la spital. La SJU Craiova au ajuns si alte doua persoane,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

