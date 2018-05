Stiri pe aceeasi tema

- Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3. Seria tragediilor romanesti pe soselele din Ungaria continua ... The post Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3 (video) appeared…

- Un teribil accident de circulație a avut loc marți seara, in Ungaria, in urma caruia ar fi murit șapte oameni. Un microbuz romanesc și un camion s-au lovit frontal. Totul s-a petrecut pe autostrada. Autoritațile ungare confirma faptul ca un microbuz și un camion s-au ciocnit pe autostrada 4, langa Cegledbercel,…

- Accidentul a avut loc in oraselul Ciberon, situat la 220 de kilometri est de Jakarta. Un depozit care avea mai multe etaje s-a prabusit peste o cladire in care functiona un centru de arta. Sase adolescenti cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani si directorul centrului, in varsta de 48 de ani, au fost…

- Zece persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 20 au fost ranite intr-un accident de autocar care a avut loc pe autostrada. Sase persoane au murit si 23 au fost ranite in accidentul de autocar produs vineri pe autostrada Trakia, in apropiere de Sofia. Guvernul a declarat ziua de sambata, 14 aprilie,…

