Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unei masini a murit, duminica seara, in urma impactului dintre vehiculul pe care il conducea si un camion. Accidentul s-a produs pe DN 13, in localitatea Fiser, judetul Brasov, traficul in zona desfasurandu-se cu dificultate, pe un singur fir, alternativ.

- Au aparut imagini cu momentul impactului in accidentul de tren petrecut in apropiere de Torino, accident in care și-a pierdut viața și un roman care incerca sa previna producerea tragediei.

- Un barbat aflat pe scuter a intrat in coliziune cu o mașina a postului de televiziune Antena 1. In urma impactului, conducatorul scuterului a avut nevoie de ingrijirea medicilor de pe ambulanța. Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Barbu Vacarescu, din Capitala. Vom reveni cud etalii. The post…

- Un bAƒrbat a murit AYi altul a fost rAƒnit grav, miercuri dimineaAa, A®n urma impactului frontal dintre un camion A®ncAƒrcat cu colete AYi un microbuz de marfAƒ care transporta legume. Accidentul s-a produs pe DN 11 OneAYti aE“ BraAYov, A®n zona localitAƒAii bAƒcAƒuane Poiana SAƒratAƒ.

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 35 de ani. Mașina la volanul careia se afla s-a ciocnit violent cu un camion marfar. Accidentul a avut loc intr-o cotitura, in jurul orei 15:35 intre localitațile Micleușeni și Lozova, din raionul Streșeni.

- Zeci de lazi cu bere s-au impraștiat pe șosea, vineri dimineața in județul Brașov. Incidentul a avut loc intr-o curba periculoasa din localitatea Feldioara, dupa ce un camion incarcat cu bere a pierdut o parte din incarcatura pe carosabil. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer in varsta de 46 de ani,…

- Accidentul s-a produs duminica pe trecerea de pietoni din fața Spitalului Orașenesc "Sf. Dimitrie" Targu Neamț. Potrivit martorilor, preotul traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, in momentul in care a fost lovit de un autoturism care circula dinspre Cetatea Neamț spre centrul orașului, potrivit…

- O romanca de 44 de ani din Maramures a fost ucisa de un camion in localitatea Buccinasco, langa Milano. Accidentul a avut loc joi dimineata, in timp ce femeia mergea cu bicicleta. Soferul a declarat ca tragedia nu a avut loc din cauza lui. Ea a fost dusa de urgenta la spital, dar s-a stins la putin…