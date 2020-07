Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este inchisa pe autostrada A1, km 474, Timișoara – Lugoj, la Topolovațu Mare, in urma unui accident in care au fost implicate 3 autorurisme și un autotren, anunța DRDP Timișoara. Intervine elicopterul SMURD. UPDATE In accident au fost implicate 9 persoane, dintre care o singura persoana a…

- Circulația auto peste trecerea de cale ferata din capatul strazii Tribun Tudoran din Aiud, ieșirea spre Gambaș, va fi restricționata vineri, intre orele 10:00 – 13:00. Potrivit reprezentanților Primariei, autoturismele au posibilitatea de a circula pe ruta ocolitoare din zona Prebet. „Așa cum este firesc,…

- Circulația pe un tronson al strazii Ciprian Porumbescu din Timișoara va fi inchisa miercuri, 17 iunie, anunța autoritațile locale. Masura a fost luata ca urmare a lucrarilor de asfaltare care au loc in zona. Circulația va fi inchisa in intervalul orar 08:00 – 18:00. „Avand in vedere lucrarile de asfaltare…

- Trafic blocat pe autostrada pe autostrada A1, in zona Gurasada, sensul de mers Sibiu – Deva, in urma unui accident, informeaza DRDP Timișoara. Polițiștii de la la brigada autostrazi cerceteaza imprejurarile in care s-a produs accidentul Revenim cu informații! sursa foto:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 E70 Orsova ndash; Caransebes, la kilometrul 376 350 de metri, inapropierea localitatii Toplet, judetul Caras Severin, a avut loc o coliziune frontala intre un camion si un autoturism.In urma impactului, conducatorul…

- Accident grav pe șoseaua care leaga Timișoara de Deva, in aceasta dimineața, in localitatea Coșevița. Pompierii au fost alertați la ora 07,31, la locul intervenției deplasandu-se de urgența o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, 7 pompieri și 2 echipaje SAJ, dupa ce…

- Circulatia feroviara va fi restrictionata, pana in 24 iunie, pe Magistrala 900 in judetul Caras-Severin, pentru lucrari de reparatii. Calatorii care circula intre Caransebes si Orsova isi vor continua drumul cu microbuze, din halta Crusovat, potrivit news.ro.Citește și: FSLI intra in plin…