Accident grav la ieșire din Huedin - FOTO Pompierii clujeni au intervenit la un accident rutier petrecut vineri seara, la ieșire din Huedin.Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut la ieșire din orașul Huedin spre Oradea.Apelul de urgența a venit in jurul orei 20:40, iar la fața… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe drumul de la Sfantul Ioan. Din primele informații, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit vineri dimineața la un accident rutier petrecut la intrare in comuna Poieni, dinspre Huedin. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:50, iar la misiune a participat o autospeciala. Cand pompierii au ajuns la fața locului, aceștia au gasit un…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut la intrare in comuna Poieni, dinspre Huedin. „Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:50, iar la misiune a participat o autospeciala. Cand pompierii au ajuns la fața locului, aceștia au gasit un autoturism avariat.…

- Pompierii au intervenit sambata, 10 septembrie, la un accident rutier petrecut in localitatea Negreni, județul Cluj. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Negreni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de…

- Pompierii clujeni au intervenit in cursul acestei nopți la un accident rutier petrecut in comuna Borșa. Un șofer a intrat intr-un cap de pod, apelul de urgența a venit in jurul orei 02:45.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul acestei nopți la un accident rutier petrecut…

- Pompierii clujeni au intervenit in cursul acestei nopți la un accident rutier petrecut in comuna Borșa. Un șofer a intrat intr-un cap de pod, apelul de urgența a venit in jurul orei 02:45.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul acestei nopți la un accident rutier petrecut…

- Un grav accident de circulație a avut loc in județul Cluj intre o mașina și un TIR, duminica seara, pe raza localitații Negreni.„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit cu doua autospeciale la un accident rutier produs intre un autocamion și un autoturism pe raza localitații Negreni.…

- Pompierii clujeni au intervenit marți seara la un accident rutier petrecut in localitatea Camarașu. In urma impactului cu o autoutilitara, o mașina a fost facuta praf, trei persoane ajungand la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea…