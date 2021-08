Accident grav la Aricestii Rahtivani: 3 masini si un TIR implicate, 9 victime

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane și trei autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs, sambata la amiaza, in Ploiești. Potrivit ISU Prahova, accientul s-a produs in Ploiești, la ieșire spre Targoviște. Dn primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule in care se aflau in…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci personae au fost ranite, intre care trei minori. Doi dintre acestia sunt in stop cardio-respirator. ”In jurul orei 09:50, s-a produs un accident rutier intre…

- Trei persoane au fost ranite, dintre care doi politisti, in urma unui accident produs, sambata, in Barlad, intre o masina de politie aflata in misiune si un autoturism. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu, cele trei victime prezinta multiple traumatisme cranio-cerebrale si…

- Un carambol urias in care au fost implicate zeci de masini a blocat total traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral. A fost activat Planul Roșu de intervenție. In aceasta dimineata pe Autostrada Soarelui, in zona Medgidia a avut loc patru accidente in lanț. Autoritațile au transmis ca au…

- Traficul rutier este blocat sambata dimineața pe DN 2A, in județul Ialomița, unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 2A Urziceni-Slobozia, la ieșire din comuna…

- Plutonierul adjutant Botoșean Adrian, din cadrul I.J.J. Brașov, aflat in timpul serviciului, deplasandu-se pe DN 1, la o distanța de aproximativ 2 km de Stațiunea Predeal a fost martorul producerii unui accident rutier. Colegul nostru a acționat rapid, s-a indreptat spre autoturismul implicat in eveniment…

- Accident rutier la iesirea din Bistra, spre Valea Viseului, cu putin timp in urma, implicate fiind 2 autoturisme. Reprezentantii anunta ca in urma accidentului sunt 5 victime constiente, neincarcerate. La fata locului intervine Sectia Viseu de Sus cu un echipaj de descarcerare si un echipaj de prim…

- In aceasta dupa-masa, in jurul orei 17.40, polițiștii au fost sesizați sa intervina la un accident rutier pe DN13 E60, intre localitațile Țigmandru și Nadeș. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la km. 135+645 m, polițiștii au constatat faptul ca in evenimentul rutier au fost…