Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau, a Detașamentului Turda, Detașamentului 2 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Florești au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, sensul fe mers dinspre Gilau inspre Turda. La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de…

- Accident rutier cu cinci mașini și trei raniți pe Autostrada Transilvania A 3Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe Autostrada Transilvania A3, pe sensul de mers dintre Gilau spre Turda. La intervenție au fost solicitața pompierii din cadrul Garzii Gilau, a Detașamentului Turda, Detașamentului…

- Un accident cu cinci mașini implicate s-a produs pe Autostrada Transilvania. Pompierii din cadrul Garzii Gilau, a Detașamentului Turda, Detașamentului 2 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Florești au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, sensul fe mers dinspre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A, intre localitatile Mihail Kogalniceanu si Ovidiu, judetul Constanta, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Trafic dirijat pe și așa aglomerata Alee a Sporturilor, unde in jurul oprei 12:30 s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. Potrivit poliției buzoiene, in eveniment sunt implicate doua autovehicule: Trafic dirijat pe Aleea Sporturilor, in municipiul Buzau, accident rutier. Din primele date…

- Trei adulti si un minor au fost raniti, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in Floresti, jduetul Cluj. In eveniment au fost implicate doua masini si un autobuz, potrivit news.ro. ”Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Piața Unirii, in zona bisericii de la Coroana, in care au fost implicate mai multe mașini. Un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean a fost solicitat sa intervina in aceasta seara la un accident rutier produs in zona bisericii de la Coroana. In…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Dezna. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului... The post SMURD-ul și Descarcerarea, la un accident in Dezna. Trei mașini sunt implicate in accident appeared first on Special Arad · ultimele știri din…