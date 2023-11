Accident grav între un autocar, un TIR și o mașină mică Accident grav in aceasta seara intre un autocar, un TIR și un autoturism In urma accidentului au rezultat 2 victime (1 adult și 1 copil), conștiente. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, o autospeciala cu apa și spuma, 2 echipaje SMURD, o ambulanța SAJ. Se intervine pentru evaluarea medicala a victimelor și pentru acordarea asistenței medicale necesara, cat și pentru asigurarea masurilor care se impun la fața locului”, a declarat Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brașov. accidentul a avut loc pe centura municipiului Brașov. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

