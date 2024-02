Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism de teren, in valoare de aproximativ 10.000 de euro, reclamat ca fiind sustras din Franța, a fost gasit in posesia unui barbat de 60 de ani, din Bistrița. Ieri, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat in posesia unui barbat de 60 de ani, din Bistrița, un autoturism…

- Un autoturism de teren, cautat la nivel internațional, in vederea confiscarii, a fost gasit in Bistrița-Nasaud. Mașina se afla in posesia unui barbat din Coșbuc. „In data de 5 ianuarie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un autoturism de teren,…

- Potrivit acestuia, in accident au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat in afara partii carosabile."La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Botosani, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, doua ambulante SMURD, dar si o ambulanta…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost accidentat, joi, de o masina de politie, pe o trecere pentru pietoni situata pe DN 17, in comuna bistriteana Sieu-Magherus, autospeciala aflandu-se in misiune, potrivit martorilor de la fata locului.

- Un micuț diagnosticat cu rujeola este internat la Secția Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița. De asemenea, la Secția Boli Infecțioase sunt internați un copil și un adult, cu simptome de rujeola. „In contextul declararii epidemiei de rujeola la nivel național, prin Ordinul Ministrului…

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dupa-masa la un accident rutier produs in localitatea Telciu. O mașina a intrat intr-un stalp. La fața locului salvatorii au gasit 5 persoane, dintre care una incarcerata și trei blocate in autoturism. Doua echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare si un…