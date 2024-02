Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de rujeola a fost descoperit de autoritatile sanitare din judetul Bistrita-Nasaud intr-o comunitate de romi din orasul Nasaud, dupa ce vineri seara mai multi copii au ajuns la spital cu febra, dureri abdominale si eruptii cutanate, conform Agerpres. Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic…

- Anul trecut, Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița a primit o mașina noua, 4X4, dotata cu echipamente medicale de terapie intensiva. Autospeciala va deveni operaționala din data de 1 martie, a anunțat astazi inspectorul șef al ISU Bistrița-Nasaud, col. Cristian Bucur. Pentru a scurta timpii necesari…

- In prima zi din 2024 au venit pe lume 9 copii in Bistrița. 6 s-au nascut la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița și 3 la clinica privata Sanovil. 2023 a fost incheiat de un baiețel, care s-a nascut la spitalul județean. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Clinic Județean de Urgența…

- Un micuț diagnosticat cu rujeola este internat la Secția Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița. De asemenea, la Secția Boli Infecțioase sunt internați un copil și un adult, cu simptome de rujeola. „In contextul declararii epidemiei de rujeola la nivel național, prin Ordinul Ministrului…

- Clinica ALTEO este prima instituție medicala privata deschisa in Bistrița-Nasaud, in urma cu 34 de ani, de medicul Ionel Ruști. Daca la inceput toata activitatea medicala se invartea in jurul specializarii sale – Flebologie, care se ocupa cu tratarea varicelor, de-a lungul anilor s-au adaugat multe…