Accident grav în Dolj. Un bărbat a murit, alți 4 au fost răniți / Șoferul era beat Un accident grav provocat de un șofer beat a avut loc sambata in Dolj. Patru persoane au fost ranite și una a murit. Accidentul s-a produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț, potrivit Mediafax. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat intr-un șanț. Șoferul și alte 3 persoane au fost duse la spital, conștienți și cooperanți. Un alt barbat de 45 de ani, pasager in spate in autoturism, a murit. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat, potrivit IPJ Dolj, o concentrație de 0,34 mg/ l alcool pur in aerul expirat. Politistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite și una a murit, sambata, in urma unui accident produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț. Accidentul a avut loc pe DN 55, intre localitațile Sadova și Caciulatești. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 3,35, in noaptea de marti spre miercuri.Potrivit politistilor, un barbat de 53 de ani, din Covasant, care se deplasa dinspre Oradea spre Chisineu-Cris a depasit un autotren si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara cu semiremorca condusa de un barbat de…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit miercuri dimineața intr-un imobil din Fagaraș, județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui incendiu la nivelul unui imobil situat in Fagaraș.…

- Un accident mortal s-a petrecut, luni, cand o autospeciala a Jandarmeriei a fost aruncata cațiva metri pe camp, dupa impactul frontal cu un autoturism condus de un barbat de 66 de ani. Din nefericire, accidentul s-a soldat cu decesul șoferului de 66 de ani. Potrivit IPJ Dolj, politistii rutieri din…

- Doua persoane au murit dupa ce o parte dintr-un pod feroviar a cazut peste un microbuz de pasageri. Doua persoane au murit dupa ce o parte dintr-un pod feroviar a cazut peste un microbuz de pasageri, in Neamț. Primele informatii arata ca doua persoane au murit, o a treia a fost preluata de ambulanta,…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit, fiind constient, dupace un autoturism si un TIR s-au ciocnit in judetul Salaj. Ranitul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Baia Mare. ”Garda Ileanda a fost solicitata sa intervina la un accident rutier la iesire din localitatea Rastoci in care sunt implicate…

- Copilul ranit in accidentul de la Boranești a murit. Polițiștii au stabilit ca mașinile erau conduse de doi tineri, de 21 și 26 de ani, ambii din comuna Boranești, transmite Mediafax. In urma impactului au fost raniți cei doi șoferi, dar și doua femei, de 21 și 34 de ani, din comuna Boranești.…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe DN 7, in judetul Valcea. In urma impactului, doua persoane au murit, iar traficul intre Sibiu si Ramnicu Valcea este complet blocat. Potrivit ISU Valcea, evenimentul tragic s-a produs in apropierea localitații Calimanești. Un autoturism si un TIR s-au ciocnit,…