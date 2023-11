Stiri pe aceeasi tema

- Planul Roșu de intervenție a fost declanșat in aceasta seara ca urmare a unui accident rutier petrecut in localitatea Fețeni, județul Dambovița, la limita cu Argeș. Au intervenit forțe din ambele județe. “In urma unui apel pe numarul unic de urgența 112, a fost semnalat un accident rutier in care un…

- Un echipaj SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu a intervenit de urgenta pe DN 106, in zona localitatii Birghis, la un accident rutier unde a fost implicat un microbuz si doua persoane.Un echipaj SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu a intervenit…

- ACCIDENT rutier la Pianu de Jos: Un microbuz cu pasageri s-a rasturnat in afara carosabilului Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața in zona Pianu de Jos, unde conducatorul auto al unui microbuz a pierdut controlul asupra acestuia și s-ar fi rasturnat in afara parții carosabile. Potrivit IPJ…