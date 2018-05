Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz și un autoturism au fost implicate intr-un accident care a avut loc in Rebrișoara, langa Podul Rebrei, pe DN 17D, la intersecția cu DJ 172. In cele doua mașini se aflau in total 10 persoane, dintre care 3 au fost ranite. La fața locului s-au deplasat doua echipaje ale Serviciului de Ambulanța…

- Sapte persoane, printre care si cinci pompieri, au fost ranite joi dimineata intr-un accident rutier petrecut in judetul Dolj, in care au fost implicate un autoturism si o duba. In momentul producerii evenimentului, pompierii se indreptau spre serviciu.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident produs luni la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, Aurora Voicila.Potrivit…

- In legatura cu meciul de astazi din play-off-ul Ligii Nationale de Baschet Feminin, dintre Olimpia CSU Brasov si FCC ICIM CSB Arad, antrenorul brasovencelor, Dan Calancea, a declarat: „Cu siguranta este cel mai echilibrat joc din sferturile de finala. Am avut posibilitatea sa ne putem alege un alt adversar,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T - B.T. Satu Mare, au ridicat 96 de pastile de ecstasy, 567 de grame de metamfetamina si 17,5 grame de cannabis, in urma a 2 perchezitii domiciliare,…

- 5 persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de perchezitii efectuate de politistii din Arad, in Bucuresti si in 16 judete, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, intr un dosar penal de evaziune…

- Polițiștii au facut, miercuri, 12 percheziții in mai multe locații din Hunedoara și Timișoara, intr-un dosar penal de contrabanda cu țigari. In urma descinderilor, peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de anchetatori, iar patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore.…