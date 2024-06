Stiri pe aceeasi tema

- Este omniprezenta in filozofie și in cultura populara ideea ca statele, societațile și civilizațiile cresc, apoi stagneaza și, in cele din urma, se prabușesc. Oamenii de știința au finalizat recent cel mai amplu studiu realizat vreodata pentru a afla daca "societațile care imbatranesc" pot fi intr-adevar…

- ”Suntem pregatiti sa preluam comanda”, a declarat Boris Pistorius la 9 mai, citat de Taggesspiegel, vrand astfel, cu o expresie voluntarista, sa defineasca noua pozitie diplomatica pe care Brlinul vrea sa o incarneze.Social-democratul, care s-a intalnit in Statele unite cu omologul sau Lloyd Austin,…

- Uriase vartejuri intunecate care strabat cerul: zeci de tornade au lovit centrul Statelor Unite vineri, provocand pagube semnificative si ranind cel putin trei persoane, potrivit autoritatilor, transmite hotnews.ro .

- Statele arabe din Golf au solicitat SUA sa nu lanseze lovituri asupra Iranului de pe bazele militare americane aflate pe teritoriile lor și nici din interiorul spațiul lor aerian, conform unor surse americane citate de middleeasteye.net.

- Un astronaut japonez urmeaza sa fie primul neamerican pe Luna, in cadrul unei misiuni spatiale a SUA, a anuntat, miercuri, presedintele Joe Biden, relateaza AFP, citata de News.ro.„Doi astronauti japonezi vor lua parte la viitoare misiuni americane, iar unul dintre ei va fi primul neamerican care va…

- Un tanar de 20 de ani din județul Argeș a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins conducand in localitate cu peste 140 de kilometri pe ora, iar cand un polițist a vrut sa il testeze cu drugtestul, tanarul a demarat și i-a prins mana agentului intre geam și portiera, a relatat IPJ Argeș.…

- Peste 20.000 de militari din 13 tari au inceput in nordul extrem al Europei un exercitiu militar de anvergura, denumit Nordic Response 2024, de aparare impotriva unui atac ipotetic asupra teritoriului NATO, a informat dpa, preluata de Agerpres. La exercitii – in orasul Alta, in nordul extrem al Norvegiei…