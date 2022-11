Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis al judetului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe A1 la km 580, intre localitatile Pecica si Nadlac, eveniment in care au fost implicate un automarfar si un microbuz pentru…

- In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis al judetului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe A1 la km 580, intre localitatile Pecica si Nadlac In eveniment au fost implicate un automarfar si un microbuz pentru transport…

- „Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 04:30, iar la fata locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD si doua echipaje SAJ. Salvatorii au gasit un autoturism avariat, iesit in afara partii carosabile, iar inauntrul acestuia se aflau doi tineri…

- Sase tineri, intre care și minori, au fost raniți grav intr-un accident rutier, care a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Dej, județul Cluj. „Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 04:30, iar la fata locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu anunța, sambata, ca scafandrii au inceput cautarile unui barbat ce plecase la pescuit și a disparut in apele Dunarii. “Scafandrii din cadrul ISU Giurgiu efectueaza cautari in apa Dunarii, in zona localitatii Prundu, dupa ce un apel la 112 anunța…

- Doua ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Arad și un echipaj de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad intervin, vineri dupa masa, la un accident produs intre un autocamion și un autoturism pe centura Aradului, langa Metro.

- Pompierii bacauani au intervenit, miercuri dupa-amiaza, la un accident rutier produs pe E 85, in localitatea Nicolae Balcescu, in urma caruia au rezultat cinci victime, intre care doi minori, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘Salvatorii bacauani au fost solicitati sa…