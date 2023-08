Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident marți dimineața pe DN 1, in Otopeni, județul Ilfov. Traficul in zona este restricționat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 16+670 metri, in localitatea Otopeni, județul Ilfov, s-a produs…

- Opt mașini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe Autostrada A2, la ieșirea spre Constanța. In autoturisme se aflau 18 adulți și patru copii, care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a precizat ca in tamponare au fost implicate opt…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine, duminica, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe raza localitații Ocna Mureș, la ieșirea spre Farau. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier produs intre trei autoturisme,…

- Traficul este blocat total pe Autostrada A1, București-Pitești, pe sensul spre Pitești, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, in urma cu mai puțin de jumatate de ora (ora 19.30).Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 București-Pitești,…

- O coliziune a avut loc, in aceasta dimineața, intre Fetești și Lehliu, in urma careia doua persoane sunt grav ranite. Traficul este blocat. ”Pe DN 3A Fetesti-Lehliu, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune in care au fost implicate patru autoturisme. In accident doua persoane…

- Traficul este oprit sambata dupa-amiaza pe Autostrada A1, in zona localitații Margina, județul Timiș, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 426, in…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un impact frontal intre doua mașini, pe DN 64, in localitatea Dobrosloveni, județul Olt, potrivit Centrului Infotrafic.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64, la kilometrul 6+100 metri, localitatea Dobrosloveni,…

- Accident rutier pe DN7: Au fost implicate patru masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. Un accident rutier in care au implicate patru masini a avut loc pe DN7, in zona localitatii Brezoi, judetul Valcea, precizeaza Centrul Infotrafic al IGPR. Din primele informatii, nu au fost victime,…