- Cinci tineri sunt in stare grava, unul aflandu-se in coma si altul avand un picior amputat, dupa ce au intrat cu mașina intr-un cap de pod. Nenorocirea s-a intamplat sambata dimineata, in localitatea Valeni din comuna vasluiana Padureni. Victimele sunt trei fete și doi baieți cu varste cuprinse intre…

- TRAGIC… Un accident rutier extrem de grav s-a petrecut in aceasta dimineața, pe raza localitații Valeni, comuna Padureni. Autoturismul in care se aflau cinci tineri, trei fete și doi baieți, cu varste intre 17 și 21 de ani, s-a izbit violent de un cap de pod. In urma impactului, dar și a rostogolirii…

- O persoana este in coma, iar alta a ramas fara picior, dupa ce mașina in care se aflau a intrat, sambata dimineața, intr-un cap de pod. „Accident rutier grav in aceasta dimineața la Valeni com. Padureni. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Au rezultat 5 victime cu varste intre 17 și 21 de ani,…

- In aceasta dimineața, pe DN 24A, in județul Vaslui, un tanar de 29 de ani s-a rasturnat cu mașina, in afara parții carosabile. Impactul a fost atat de puternic, incat trupul sau a fost aruncat 25 de metri, pe un camp. Medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Doua masini s-au ciocnit, miercuri, intr-o intersectie din Braila, iar una dintre ele a ajuns pe trotuar, a lovit niste scari si s-a rasturnat peste o femeie de 81 ani, care a ajuns la spital, transmite digi24.ro .

- Un șofer a fost proiectat din mașina dupa ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea. Accidentul a fost surprins de o camera de bord, pe o șosea din Romania. Tanarul in varsta de 18 ani s-a rostogolit cu mașina in afara șoselei și a fost aruncat, la propriu, din mașina.

- O artista din Romania a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta a trait momente de panica, dupa ce a intrat cu mașina intr-o cisterna. Mașina a fost distrusa complet și a fost declarata dauna totala, de catre poliție. Iata primele declarații!

- Un accident cu opt victime a avut loc pe DN25, in județul Galați, duminica, 17 decembrie 2023. O mașina s-a rasturnat dupa ce a intrat intr-o caruța nesemnalizata. Victimele nu au solicitat transportul la spital