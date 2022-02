Stiri pe aceeasi tema

- Gravul accident s-a produs duminica, 13 februarie, la ora 14.30, la intrarea in municipiul Tulcea, dinspre localitatea Agighiol. Trei persoane au decedat, intre care un copil, iar șoferul, un pasager adult și un minor au fost raniți, a informat publicația locala Tulcea Noastra . Din cauza vitezei, un…

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea.

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…

- Un barbat de 27 de ani din Galati a murit, vineri seara, in urma unui accident rutier produs pe DN 25 intre localitatile Vasile Alecsandri si Independenta, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin apel 112 despre producerea…

- Noua persoane, din care patru copii, toate aflandu-se intr-o singura masina, au fost ranite marti seara, dupa ce autovehiculul a intrat intr-un cap de pod in municipiul Medias, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- Un barbat in varsta de 39 de ani din localitatea Vulturesti a murit, marti seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea a iesit de pe carosabil si a intrat in coliziune cu un stalp. „Din verificarile preliminare efectuate de politistii rutieri, s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani din Vulturesti,…

- „Din verificarile preliminare efectuate de politistii rutieri, s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani din Vulturesti, care conducea un autoturism pe DN 73D, pe raza localitatii de domiciliu, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, a iesit in afara partii carosabile, intrand in coliziune…

- Patru tineri au fost raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de un cap de pod, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe strada Bucovina din municipiul…