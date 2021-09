Accident feroviar grav. Un tren a lovit un excavator. Șoferul utilajului a murit Un tren care circula pe ruta Galați-Barlad a lovit un excavator. Accidentul produs in județul Galați s-a soldat cu moartea șoferului utilajului. Incidentul a fost semnalat la 112 in jurul orei 13.00. Echipajele de pompieri, poliție și SMURD care s-au deplasat in comuna galațeana Foltești au constatat ca un excavator a fost lovit in plin de un tren al unei companii private. In urma impactului, șoferul utilajului a murit, iar utilajul s-a rasturnat. Victima este un barbat de 55 de ani, au anunțat surse din randul echipelor de intervenție. Potrivit primelor date, se pare ca șoferul nu s-a asigurat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care circula pe ruta Galați-Barlad a lovit, marți, un excavator. Accidentul produs, in județul Galați, s-a soldat cu moartea șoferului utilajului. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost in jurul orei 13.00. Echipajele de la pompieri, Poliție și SMURD care s-au deplasat in comuna galațeana…

- Trenul care circula pe ruta Galați-Barlad a lovit un excavator. In urma accidentului a murit șoferul utilajului. Impactul s-a produs pe raza județului Galați. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost in...

- Trenul care circula pe ruta Galați-Barlad a lovit un excavator. Accidentul in urma caruia șoferul utilajului a murit s-a produs in județul Galați, anunța Mediafax. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost in jurul orei 13.00. Echipajele de la pompieri, Poliție și SMURD care s-au deplasat…

- Un tren a lovit un autoturism, duminica, la o trecere la nivel cu calea ferata de la periferia municipiului Miercurea Ciuc. In urma impactului masina a luat foc, iar incendiul s-a extins pana la una dintre locomotivele trenului. Doua persoane aflate in autoturism au murit carbonizate, iar cei aproximativ…

- O femeie, de 40 de ani, care se afla in microbuzul lovit de tren luni, in judetul Cluj, a murit la spital. Alte opt persoane aflate in microbuz, printre care si fetita femeii, au fost ranite. Singurul care a scapat nevatamat a fost soferul autovehiculului, care a fost retinut de politisti. „Conducatorul…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut din telescaun in statiunea Parang din Valea Jiului. Incidentul este cercetat de o comisie interna a Primariei Petrosani. Accidentul a avut loc duminica, victima fiind un barbat de 65 de ani. Telescaunul care pleaca din Petrosani spre statiunea Parang este administrat…

- Conform reprezentantilor Politiei Judetene Ialomita, mecanicul de locomotiva al trenului care ar fi impactat celalalt tren a fost testat alcoolscop, rezultand o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Fetesti in vederea recoltarii…

- Un barbat de 84 de ani a murit, dupa ce a fost lovit violent pe o trecere de pietoni din localitatea ieseana Letcani de un autoturism. Accidentul s-a petrecut joi la pranz, in Letcani, comuna situata la cativa kilometri de municipiul Iasi. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din zona arata…