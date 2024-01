Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar fatal: un copil de 14 ani a murit, dupa ce a fost lovit de trenUn copil in varsta de 14 ani a murit, joi, dupa ce a fost lovit de trenul Suceava - București, in pasajul CFR din Roman, județul Neamț, relateaza Mediafax.Accidentul feroviar a avut loc joi, in jurul orei 10:50, in pasajul…

- Un baiat de 14 ani a fost lovit de trenul ce se deplasa pe ruta Suceava Bucuresti, in judetul NeamtLa ora 10:43, pompierii au fost instiintati despre un eveniment feroviar ce s a produs in municipiul Roman trecerea la nivel cu calea ferata Bulevardul Nicolae Balcescu in urma caruia a rezultat o victima.…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, pe DN2 E85, pe raza localitatii Cotorca, judetul Ialomita s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul a 3 persoane.Potrivit IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca, in timp ce un autoturism se deplasa din directia Buzau catre Bucuresti…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- Un accident ingrozitor s-a petrecut in Constanța, in urma cu doar o noapte. Victima a fost George, un tanar de 24 de ani, care și-a pierdut viața. Mașina in care se afla a lovit cu viteza un sens giratoriu. Impactul i-a provocat moartea.

- Accident cumplit, in urma cu puțin timp, pe E70, pe raza localitatii Peretu, județul Teleorman! In urma impactului violent dintre doua autoturisme, o fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite.

- Dispeceratul Integrat ISU ndash; SMURD SAJ Iasi a fost anuntat prin SNUAU 112, astazi, 21 noiembrie a.c., in jurul orei 07:10 despre producerea unui accident feroviar in orasul Podu Iloaiei.Potrivit ISU Iasi, la fata locului a fost directionat de urgenta echipajul de terapie intensiva mobila cu medic…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a fost lovit de tren intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu.La fata locului intervine Detasamnetul Fripis cu autospeciala pentru Descarcerare si Statia Midia cu o autospeciala de stingere…