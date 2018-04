ACCIDENT de autobuz soldat cu 18 victime, între care şi copii cu handicap Doua minibusuri in care se aflau 18 persoane, intre care copii cu handicap , s-au ciocnit pe autostrada A25 in timp ce mergeau de la Lille spre Dunkerque. Potrivit primelor informatii, intre 15 si 18 persoane au fost ranite, trei dintre acestea fiind in stare grava, potrivit a doua surse - echipele de salvare si Prefectura de Nord. Accidentul s-a petrecut in jurul orei locale 10:30. Cele doua minibuzuri au intrat in coliziune cu alte doua vehicule usoare. Un prim bilant al Prefecturii de Nord arata ca, in total, 18 persoane au fost implicate in coliziune, intre care 5 copii cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

