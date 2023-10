Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu urmari grave a avut loc joi seara in București. Un motociclist și-a pierdut viața. Detaliile care s-au aflat despre șoferul implicat in accident sunt șocante: acesta ar fi urcat la volan baut, dar și sub influența substanțelor interzise. Accidentul cumplit a avut loc in Drumul Taberei,…

- Un motociclist a fost accidentat mortal de un șofer baut și drogat. Tragedia a avut loc joi seara in cartierul Drumul Taberei din Capitala, informeaza Digi24. Șoferul a lovit cu mașina un motociclist care circula regulamentar. Medicii sosiți la fața locului l-au resuscitat pe motociclist, dar nu l-au…

- Guess Who, pe numele real Laurențiu Mocanu, a fost depistat de polițiștii din Capitala conducand sub influența substanțe psihoactive. El a fost condus la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice, pentru a se stabili exact ce substanțe a consumat. Miercuri, in jurul orei 13.30, polițiști din…

- Un șofer baut și drogat a omorat o femeie, dupa ce a lovit cu mașina mai mulți oameni și a acroșat cinci mașini parcate, in Popești Leordeni. ”La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe strada Unirii, din…

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul […] The…

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

