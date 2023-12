Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DJ 606. in afara localitații Corlațel, soldat cu un mort și doi raniți.La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției oraș Vanju Mare. Un barbat de 54 de ani, din comuna Balacița conducea un autoturism pe DJ 606, in afara localitații…

- Bilanț tragic dupa un accident care a avut loc in seara zilei de duminica, 3 decembrie, pe drumul comunal 65, care leaga localitațile Dumbraveni și Bursuceni, dupa impactul dintre un BMW și un VW. O tanara de 24 de ani a murit la locul impactului, iar celelalte trei persoane implicate in accident ...

- Bilanț tragic dupa un accident care a avut loc in seara zilei de duminica, 3 decembrie, pe drumul comunal 65, care leaga localitațile Dumbraveni și Bursuceni. O tanara de 24 de ani a murit la locul impactului, iar celelalte trei persoane implicate in accident au fost transportate la Unitatea ...

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 – Valea Oltului, in județul Sibiu. Traficul rutier este blocat. Polițiștii rutieri au intervinit la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Un grav accident de circulație produs de un șofer beat și cu permisul suspendat s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 27 octombrie 2023, pe DN 68 A, in zona localitații Traian Vuia din Timiș. Patru persoane au ajuns la spital.

- Patru tineri au fost raniti dupa ce mașina cu care circulau s-a rasturnat. Șoferul era baut și avea permisul suspendat. Accidentul a avut loc vineri dimineata, in localitatea timișeana Traian Vuia. Un barbat, de 24 de ani, care conducea un autoturism pe DN 68A, dinspre Dumbrava spre Lugoj, a pierdut…

- Este nevoie urgenta de sange pentru un tanar in varsta de 20 de ani, din Campia Turzii, care a fost implicat ieri intr-un grav accident rutier in Feleacu.Tanarul se afla internat in stare grava la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca.Vlad Circo a fost implicat ieri intr-un accident grav…

- Doua femei si un bebeluș de 5 luni au fost raniți intr-un accident provocat de un tractorist. Evenimentul rutier s-a produs sambata pe DN 14, la iesirea din localitatea Agarbiciu spre Sibiu, scrie Agerpres. Un autoturism condus spre Sibiu de un barbat de 40 de ani, din judetul Valcea, a intrat in coliziune…