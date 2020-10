Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile financiare din zona euro au redus accesul companiilor la credite in trimestrul trei din 2020, iar tendinta este de inasprire suplimentara, deoarece sunt din ce in ce mai ingrijorate de cresterea numarului de noi cazuri de coronavirus pe plan global, arata datele unui studiu publicat…

- In 2020, un numar cuprins intre 88 si 115 milioane de persoane ar putea ajunge in saracie extrema din cauza pandemiei si a recesiunii economice provocate de aceasta, potrivit unui raport al Bancii Mondiale, citat de CNN. Traiul cu mai putin de 1,90 de dolari pe zi reprezinta saracia extrema.Pandemia…

- Pandemia de coronavirus afecteaza grav economiile marilor țari. Majoritatea tarilor membre ale G20 au suferit scaderi fara precedent ale Produsului Intern Brut in trimestrul al doilea al anului, din cauza pandemiei, fiind inregistrata o reducere comuna record, de 6,9%, comparativ cu primul trimestru,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a spus ca in fiecare clasa va fi instalat un laptop sau o camera pe care o vor folosi profesorii, elevii sau personalul unitații de invațamant – bibliotecari, informaticieni sau laboranți. Este un laptop al clasei sau o camera, depinde de fiecare unitate de invațamant.…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pacientii si-au facut stocuri de Euthyrox din cauza pandemiei si ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sa vorbeasca cu firma sa suplimenteze sau sa introduca pe piata echivalenti, scrie mediafax.ro. „Cantitatea de Euthyrox care a fost vanduta in aceasta…

- Criza sanitara provocata de pandemia de coronavirus scade veniturile muzeelor pariziene. Din cauza absentei turistilor straini, la Luvru, Versailles si Orsay au fost cu 70% mai puțini vizitatori. Instituțiile cultural nu și-au putut recupera astfel pierderile suferite in primavara, cand au fost inchise.…

- Cei mai bogați europeni au ”saracit” cu peste 21 mld. dolari din cauza pandemiei. Cel mai mare fond suveran din lume anunța pierderi masive in acest an Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest fel din lume in conditiile in care detine active de peste 1.100 mld.…