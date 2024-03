Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in cazul tragediei de la Crevedia. Cauza incendiului a fost o acumulare de gaze, potrivit raportului preliminar al INSEMEX. Potrivit surselor, Institutul Național pentru Securitate Miniera și Protecție Antiexploziva a finalizat o parte din expertiza. Raportul preliminar arata ca deasupra…

- A fost confirmata cauza exploziei de la Crevedia. Raportul specialiștilor de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Miniera și Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petroșani evidențiaza faptul ca incendiul a avut loc din cauza unui nor de gaze care se formase pe un perimetru…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Miniera și Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petroșani a stabilit cauza exploziei de la Crevedia. Explozia de la stația GPL din Crevedia , județul Dambovița, a fost elucidata de catre Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Miniera și Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petroșani a stabilit cauza exploziei de la Crevedia, in timpul careia 6 persoane și-au pierdut viața. Citește și: Bebeluș ucrainean, vandut unei familii din Romania Astfel, potrivit raportului…

- In august 2023, mai multe explozii la o stație GPL din Crevedia lasau in urma lor un numar important de victime, și distrugeri masive, zona parand ca dupa razboi. Anchetele ulterioare au scos la suprafața extrem de multe nereguli, atat in sistem, cat și la operarea stației. In cursul acestei zile, conform…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Miniera și Protectie Antiexploziva de la Petroșani (INSEMEX) a determinat cauza exploziei de la Crevedia, de la finalul lunii august 2023, in care și-au pierdut viața 6 persoane, alte cateva zeci fiind ranite. Conform acestui raport, in…

- Cauza exploziei de la Crevedia a fost stabilita de specialiștii Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Miniera și Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petroșani. Ce arata raportul.

- Scandalul la Ferma Dacilor continua sa faca valuri, pe masura ce investigațiile autoritaților dezvaluie noi nereguli. Cornel Dinicu, patronul fermei, se afla in centrul atenției, fiind acuzat ca ar fi instalat ilegal panouri fotovoltaice. Pe langa aceasta acuzație, polițiștii au descoperit și alte aspecte…