Stiri pe aceeasi tema

- Dorința fiicei lui Nea Ion a fost litera de lege. Acesta nu a stat pe ganduri la strigatul Alexandrei, care i-ar fi spus ca propria mama o da afara din casa cu un bebelulș de o luna in brațe. Așadar, echipa Acces Direct impreuna cu tata Ion au mers dupa fiica cea mare.

- Riscuri și mulțumiri pe masura. Este bilanțul misiunii speciale a pompierilor romani in sudul Franței, unde s-au luptat cu flacarile timp de o saptamana. Au reușit sa previna extinderea incendiilor de vegetație și sa salveze casele locuitorilor din zona.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan fac echipa la „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1. Recent, artistele s-au intors acasa, iar Andreea Antonescu a facut primele declarații despre aventura de care a avut parte. Andreea Antonescu vorbește deschis despre modul in care a trait…

- De doua luni, mamica Alexandra nu-și mai poate vedea fiica, un copil de doar doi ani și patru luni. Alexandra și-a lasat fiica in grija tatalui, pentru doar cateva zile, timp in care a avut o intervenție chirurgicala. Atunci cand femeia a ieșit din spital, barbatul a refuzat sa ii dea inapoi fetița.

- Tatal vitreg i-ar fi luat femeii toata averea. Sultanica susține ca tatal ei vitreg nici macar nu a anunțat-o ca a vandut casa in care ea și-a petrecut copilaria, alaturi de mama ei, pana in momentul in care a plecat de acasa, atunci cand s-a casatorit. Mama femeii a decedat in urma cu un an. Iata care…

- Alexandra, fiica bunicai Lenuța, marturisește ca nimic din ceea ce mama ei a povestit nu e adevarat. Ea susține la Acces Direct ca nu și-a abandonat copiii așa cum batrana spune, ci i-a lasat in grija unei vecine in timp ce ea a plecat la București sa-și caute chirie.

- O bunica e disperata și nu știe ce sa mai faca, asta dupa ce susține ca cei trei nepoței ai sai sunt in mare pericol. Femeia i-a gasit pe cei mici intr-o stare deplorabila, iar acum iși dorește sa aiba ea grija de copii. Cu toate astea insa, mama lor nici nu vrea sa auda de așa ceva.

- Alexandra Ungureanu e preocupata acum cu viața ei profesionala. Intr-un interviu pentru ciao.ro, cantareața a anunțat ca vara aceasta nu are timp nici de vacanța, insa are o mare dorința pentru cea mai importanta persoana din viața ei, pentru mama. Vara aceasta, Alexandra Ungureanu susține mai multe…