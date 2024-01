Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Marcela și-a acuzat cumnatul ca a ucis-o pe sora ei, o alta vecina face dezvaluiri șocante. Femeia susține ca știe mai multe detalii despre problemele dintre cei doi. Vecina spune ca a auzit de certurile dintre ei și ca Fanel a batut-o de mai multe ori, inclusiv in ziua in care a murit.

- In urma crimei odioase petrecute joi, 7 decembrie, in Sectorul 3 al Capitalei, au aparut informații tulburatoare cu privire la tragicul incident. O tanara in varsta de 24 de ani, angajata a unei societați private dintr-un complex rezidențial, a fost ucisa cu salbaticie la locul de munca. Cați bani primise…

- Ies la iveala noi detalii infioratoare in cazul morții tinerei care a fost ucisa de patronul magazinului unde era angajata. Femeia, care era și insarcinata, ar fi fost omorata din gelozie. Potrivit informațiilor, Beatrice ar fi povestit familiei sale ca seful ei ii face avansuri și chiar o invita la…

- O crima ingrozitoare i-a șocat pe locatarii unui cartier din Capitala. In dimineața zilei de ieri, 7 decembrie, Paul Bușe, un pensionar de 72 de ani, a ucis-o cu sange rece pe Beatrice Ioana, o tanara de doar 25 de ani care lucra la magazinul pe care barbatul il deținea alaturi de fiica sa. Acesta a…

- De la o zi la alta apar tot mai multe detalii in cazul ciobanașului gasit mort in bucataria de vara a patronului. Fratele barbatului care ar fi murit in condiții suspecte a facut noi dezvaluiri in aceasta seara, la Acces Direct.

- Cazul lui David, tanarul in varsta de 21 de ani care a fost gasit fara suflare in raul Sasar, a zguduit o țara intreaga. La doua luni de la incidentul cumplit, familia are probe in cazul morții lui David. Tanarul ar fi fost batut crunt inainte de inec. Iata ce a aratat expertiza medicala, dar și ce…

- Constantin a plecat in urma cu mai mulți ani in Turcia, din dorința de a-i asigura familiei un trai mai bun. Doar ca, ulterior, a decis sa rupa definitiv legatura cu soția și fiica, fiind dat disparut, ca mai apoi sa afle ca in Romania era mort de doi ani.

- Au aparut detalii șocante despre moartea Stelei! Femeia a murit in condiții suspecte, iar nicio persoana apropiata din jurul ei nu știe care a fost cauza decesului. De aceasta data, un barbat cu care Stela a avut o relație a facut dezvaluiri! Iata cand au vorbit ultima data!