Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de numari 10 ani ani din Oradea a dat dovada de un puternic sentiment de iubire pentru fratele ei mai mic. Deoarece baiatului ii era rau, Ema și-a facut curaj și a sunat la 112, asta deoarece parinții lor sunt surdomuți. Andrei e foarte fericit de gestul facut de sora sa mai mare.

- Scandal uriaș la Primaria Mioveni, asta dupa ce edilul orașului a fost lovit cu bestialitate chiar in propriul birou. Doua persoane, un afacest și un temut interlop, au patruns in biroul sau, acolo unde au inceput sa-l injure, dar și sa-l loveasca pe edil. Paznicul i-a lasat pe cei doi sa patrunda in…

- Toata lumea o caracteriza drept un copil bun, bland și cuminte. Camera ei este dovada vie a faptului ca era o fetița cat se poate de ordonata și ca indragea tare mult școala. Camera ei era un mic colț de rai. Ei bine, Raisa Nicoleta, fetița ucisa ieri de un polițist pe trecerea de pietoni, era alintata…

- O țara intreaga este pur și simplu ingrozita dupa incidentul de ieri. In urma unui accident rutier provocat de un polițist care, potrivit anchetatorilor, nu se afla in misiune, o fetița in varsta de doar 13 ani și-a pierdut viața. Dupa moartea sa fulgeratoare, ies la iveala detalii emoționante. Iata…

- Moarte subita pentru o femeie de 74 de ani din Brașov. Batrana a cazut din picioare și a murit in timp ce se afla intr-o stație de autobuz din oraș. Inainte sa se prabușeasca, ceruse ajutor, dar nu a mai supraviețuit pana la sosirea medicilor.

- Un autobuz a fost implicat, vineri dupa-amiaza, intr-un accident rutier in Brașov. Șase persoane sunt ranite. Conform ISU Brașov, accidentul s-a produs pe drumul Poienii, in apropiere de zona Belvedere, intre un autobuz și un autoturism.In urma accidentului sunt 6 victime ranite, 4…

- Un incident de-a dreptul cutremurator a avut loc cu puțin timp in urma chiar intr-o școala din Mureș! O fetița de șase ani, inscrisa in clasa zero, a inghițit otrava de șobolani. Copila ar fi gasit substanța chiar in dulapul ei școlar, unde de obicei se aflau caietele, rechizitele, plastelina sau alte…