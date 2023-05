Stiri pe aceeasi tema

- Parinții lui Ionuț susțin ca fiul lor a fost impușcat, in timp ce unul dintre colegi spune altceva. Barbatul spune ca l-a gasit pe tanarul de 25 ani pe un camp și ca s-a autoaccidentat, dupa ce a calcat pe arma de vanatoare, care s-ar fi descarcat.

- Drama in aceasta dimineața in localitatea timișeana Sanandrei, la cațiva kilometri de Timișoara. Un apel la 112 a anunțat ca un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit mort in propria locuința, in jurul orei 10:00. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei din judetul Timis au descoperit in aceasta dimineata…

- In urma cu patru ani Nicu, un tanar in varsta de doar 19 ani, și-a sunat disperat rudele ca sa le anunțe ca șoferul cu care a plecat in Anglia i-ar vrea raul. Ulterior, baiatul a fost gasit fara viața și nici acum familia lui nu știe cum s-a intamplat tragedia.

- Familia lui Ionuț spune ca nu relațiile cu parinții Cristinei s-au racit, dupa ce femeia a murit, in urma cu doi ani. Cuscrii ar fi cei care ar fi vrut ca micuții sa creasca cu ei, in contextul in care copilul cel mai mic este in grija lor de la naștere.

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN22 Tulcea Constanta la iesire din localitatea Mihai Viteaza spre Tulcea.Potrivit SAJ Constanta trei persoane au fost asistate medical de cadrele de la SAJ. Este vorba despre doi adulti si un copil, mai exact paritii si copilul lor. La fata locului a intervenit…

- Doi tineri au murit inainte de nunta și au lasat un copil singur. Bogdan a stat mai mult timp in spital, dupa ce a ars in urma atingerii unui curent de inalta tensiune iar, un an mai tarziu, iubita s-a stins din viața, fiind diagnosticata cu leucemie.

- De la o banala durere de masea, se zbate acum intre viata si moarte pe un pat de spital! Este povestea unui tanar din localitatea constanteana Cernavoda, care a ajuns la urgenta pe picioarele lui, iar acum este in coma de aproape doua luni. Parintii tanarului sustin ca medicii nu le spun ce se intampla…

- Protestul de la școala din Targoviște continua, iar sute de parinți inca protesteaza in strada. Autoritațile susțin ca elevul-problema nu este un copil agresiv și se poate lucra cu el, astfel ca ceilalți elevi pot merge la școala. Parinții nu vor sa iși trimita copiii la ore și se tem ca ar putea pați…