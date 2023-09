Stiri pe aceeasi tema

- Un fost olimpic in varsta de 80 de ani diagnosticat cu Parkinson se va numara printre cei trei pasageri care se vor afla joi la bordul primului zbor spatial al Virgin Galactic cu un echipaj format doar din turisti.

- Catalin Botezatu se rasfața cu preparate delicioase și sofisticate, insa cand a avut pofta de mici, celebrul desginer a avut parte o surpriza. Cat a platit creatorul de moda pentru o porție de mici in foița de aur.Catalin Botezatu se afla la Cluj, unde va avea loc festivalul de muzica UNTOLD, și se…

- In plin sezon estival, Kusadasi, una dintre cele mai mari și mai vechi agenții de turism din Romania, a cerut intrarea in insolvența. Solicitarea a fost inregistrata la Tribunal pe 14 iulie 2023.

- Sunt vești proaste in plin sezon estival dupa ce s-a aflat ca o celebra agenție de turism are probleme mari. Care este agentia de turism din Romania care a dat faliment. Cine sunt turistii care ar putea ramane fara vacante. O cunoscuta agenție de turism a intrat in faliment. Ce se intampla cu vacanțele…

- Un sejur in Romania in vara acestui an poate fi achizitionat cu preturi ce pornesc de la 200 lei pe noapte pentru doua persoane la munte si 1250 de lei pe noapte tot pentru doua persoane pe litoral, potrivit unei platforme hoteliere.

- Un cetatean strain a deschis vineri focul pe aeroportul din Chișinau, ucigand doua persoane. Conform presei de peste Prut, atacatorul a fost in cele din urma capturat. Potrivit publicatiei „Ziarul de Garda”, un barbat care a sosit cu un zbor din Turcia a deschis focul si s-a baricadat ulterior intr-o…

- In urma cu o zi, unchiul Nicu spunea ca iși dorește sa afle unde este Alina, una dintre nepoatele sale, pentru a putea imparți averea lasata de mama celor patru copii. Maria, cumnata acesteia, spune ca este vorba despre doi frați, Georgica și Mihaela, iar Alina este doar o invenție.

- Vacanțele sunt speciale pentru fiecare dintre noi. Cu toții ne dorim sa ne relaxam intr-o locație extraordinara, departe de tot stresul și grijile pe care le putem avea zi de zi. Atat noi, cat și copiii noștri au nevoie de o doza de relaxare, iar aceasta vine cu ajutorul unui sejur mult așteptat. Alege…