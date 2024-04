Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița din București, in varsta de 55 de ani, a ajuns de urgența la spital, duminica dupa-amiaza, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier pe raza județului Dambovița. Accidentul a avut loc pe DN 71, in afara localitații Conțești, la kilometrul 13, dupa ce femeia a pierdut controlul volanului…

- Un copil de noua de ani, care era pieton, a fost accidentat astazi de un microbuz de transport elevi din judetul Olt. Victima a fost transportata la spital. Politistii au fost sesizati vineri, in jurul orei 12.30, prin apel la 112, cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier pe strada Teius,…

- O persoana este in coma, iar alta a ramas fara picior, dupa ce mașina in care se aflau a intrat, sambata dimineața, intr-un cap de pod. „Accident rutier grav in aceasta dimineața la Valeni com. Padureni. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Au rezultat 5 victime cu varste intre 17 și 21 de ani,…

- Aseara,la ora 21:47, polițiștii din Borșa au fost sesizați ca pe strada 22 Decembrie din oraș s-a produs un accident de circulație. The post FOTO – O șoferița a provocat un accident rutier soldat cu o victima la Borșa first appeared on Informatia Zilei .

- Un accident soldat cu o victima a avut loc, duminica la orele amiezii, pe DN 71, pe raza localitații Bungetu. In coliziune au fost implicate trei autoturisme, iar o șoferița, de 31 de ani, din Conțești, a fost ranita. Victima a fost transportata de urgența la spital. Cum s-a produs accidentul Din primele…

- UPDATE 2 Victima transportata la UPU este in stare grava, medicii facand toate eforturile pentru salvarea sa, potrivit reprezentanților spitalului: ,,In urma accidentului rutier produs pe DN1B, intre Lipia și Merei, la U.P.U. -SMURD a fost transportata o femeie (șofer), in varsta de 49 de ani, in stop…

- Marți, 16 ianuarie, in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Culturii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca o femeie de 55 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism, in efectuarea virajului…