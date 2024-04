Accident rutier la iesirea din Galbiori, judetul Constanta. Un tir incarcat cu piatra s-a rasturnat!(Galerie FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier, in Eforie Nord, judetul Constanta. Potrivit informatiilor furnizate de ISU Dobrogea, in incident a fost implicat un autoturism care a iesit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu la o casa in Mihai Viteazu, str. Caminului, nr. 1. Potrivit informatiilor furnizate de ISU, 2 persoane au fost surprinse in interior.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier cu un autoturism rasturnat in canal, intre Cumpana si Agigea, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier la iesirea din localitatea Castelu, judetul Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost sesizati prin apel la numarul 112 de producerea unui accident rutier in portul Constanta. Conform sursei citate, o automacara a lovit cu bratul un cap tractor in Portul Constanta, incinta SOCEP. In urma accidentului, a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu in municipiul Constanta, intre localitatile Topraisar si Amzacea, judetul Constanta. Incendiul s a produs la un autoturism implicat intr un accident rutier.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier, la iesire din Nazarcea , judetul Constanta. Potrivit ISU, incidentul s a soldat cu o victima motociclist, constienta, la iesirea din Nazarcea. La…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unei explozii, in localitatea Cobadin , str. Trandafirilor nr. 2. La fata locului a intervenit Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma ASAS…