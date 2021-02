Stiri pe aceeasi tema

- Magda Catone se pregatește sa devina bunica. Marea actrița a povestit la Acces Direct despre planurile fiului sau, dar a oferit și detalii nemaiștiute despre baiatul sau și al regretatului actor Șerban Ionescu.

- Botswana investigheaza moartea a 11 elefanți la una dintre rezervațiile sale, la cateva luni dupa ce sute de elefanți au murit din cauza ingerarii de microorganisme toxice. Ultimele decese au avut loc in rezervația Moremi, se precizeaza intr-o declarație a Ministerului Mediului, Resurselor…

- Mirela Vaida, indragita prezentatoare a emisiunii „Acces Direct” de la Antena, și-a bucurat fanii din plin atunci cand a anunțat faptul ca a lansat o super piesa in colaborare cu Formația Basarabia! Cum suna melodia „Bate toba marunțel” și ce voce impresionanta are vedeta?

- Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator. Elvio Paolorosso, unul dintre preparatorii fizici al lui Maradona, povestește cum se pregatea El Diez și cum a vrut sa-l impresioneze pe Passarrella ca sa-l cheme inapoi la naționala. A murit…

- Ovidiu Homorodean și-a deschis ușile casei in fața tespectatorilor Acces Direct de Weekend și le-a impartașit comorile uluitoare din palatul sau de basm. Iata ce dezvaluiri emoționante a facut artistul despre soție și copii!

- Liderul clanului Duduianu, Nicolae, a murit la Penitenciarul-Spital Mioveni, unde a fost internat aproape o luna cu mai multe afecțiuni. Nicolae Duduianu a murit infectat, iar asta s-a aflat abia la autopsie. Din aceste motive, a fost deschisa chiar și o ancheta pentru a se stabili cu cine a intrat…

- Lumea teatrului și filmului romanes este in doliu la aflarea veștii ca marea actrița Draga Olteanu Matei a murit. Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași au anunțat ca, in ciuda eforturilor depuse, actrița a murit in noaptea de marți spre miercuri. Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani,…

