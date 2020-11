Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii din strainatate risca sa nu iși poate exercita dreptul la vot. Potrivit CEC, pana la aceasta ora la unele secții circa 3 mii de persoane deja au votat, iar ceilalți care stau in rand risca sa ramana fara buletine. In acest sens, CEC a venit cu un indemn catre cei care se pot deplasa la secțiile…

- Ala, o tanara basarabeanca, susține ca traiește un coșmar, de cand propriul soț ar fi batut-o in repetate randuri cu bestialitate. Barbatul ar fi incercat chiar sa o arunce de la balcon, iar acum ea și fiul lor de doar 3 anișori risca sa ajunga pe strazi, sub cerul liber.

- O minora de 16 ani din satul Carahasani, raionul Ștefan Voda, este cautata de Poliție. Aceasta a fugit de la centru de plasament unde statea, iar instituția a anunțat oamenii legii pe 31 august.

- Nu doar temutul coronavirus, ci si alti inamici invizibili ii pot dobori pe cei mai fragili. Acestia vor fi printre primii care vor primi gratis vaccinul anti-COVID. Culmea, insa, pentru alte infectii mortale exista deja vaccinuri, dar multi nu si le permit. Radu Ganescu: „Eu fiind un pacient, nu numai…

- Ionut Muscu a trait toata viata intr-un centru de plasament, iar la 18 ani a fost nevoit sa paraseasca institutia. Primele luni a trait pe strazi. Acum, pe umerii lui Ionut sta o intreaga familie. Sotia sa, care a copilarit si ea tot intr-un centru de plasament, are probleme cu vederea.

- VIS IMPLINIT… Va mai amintiți de povestea dureroasa a Alinei, eleva care urma sa fie data intr-un centru de plasament? Astazi venim cu vești bune despre aceasta: visul ei, acela de a-și continua studiile liceale in Vaslui, s-a indeplinit. Ionel Sandu, directorul firmei Radical Grup, ii ofera sprijin…

- O investiție de zeci de mii de euro risca sa se piarda, din cauza unor neclaritați aparute in privința unei proprietați. Este vorba de un proiect Start Up Nations, demarat de un localnic din Oncești. Omul a vrut sa-și deschida o fabrica de panificație in localitatea natala, dar demersul lui s-a oprit…

- Persoanele care pot furniza orice informatii despre trei tineri plecați voluntar sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112.