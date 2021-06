Stiri pe aceeasi tema

- 16 % dintre romani au fost induși in eroare in sensul achiziționarii unui produs contrafacut Produsele contrafacute pot prezenta riscuri grave pentru sanatate și siguranța 6,8 % din importurile UE – in valoare de 121 de miliarde de euro – sunt contrafacute In lume se comercializeaza produse farmaceutice…

- Otilia Silvestru este cutremurata și indignata, dupa ce tatal sau, consilier local in localitatea Satu Mare, din județul Suceava, ar fi fost batut cu bestialitate de catre primar, pe motiv ca, spune edilul, l-ar fi jignit și l-ar fi acuzat de hoție.

- Intamplare ar fi avut loc cu o zi in urma, mai exact miercuri, 12 mai. Barbatul, angajat al Serviciului Ordine Publica, ar fi ieșit pe la casele de marcat cu o cutie in care se afla o sticla de vin in valoare de 33 de lei in rucsac. A fost momentul in care agentul de paza al magazinului l-a oprit .…

- Sambata noapte, Laurențiu Curt și prietenul lui Ionuț Ștefan Labeș au dat o mega-spargere in casa Ramonei Iulia Barbuț, fiica regretatului Marcel Barbuț, unul dintre milionarii Romaniei. Cei doi talhari au fost prinși rapid de polițiști. Potrivit Gandul.ro, a doua zi dupa spargere cei doi baieți au…

- O tanara mamica de doar 18 ani, care a dat viața la doi ingerași de copii, se zbate acum sa le puna celor mici cateva bucate cu ocazia Paștelui. Narcisa și cei doi baieței a sai locuiesc intr-o magazie de lemne, unde nu au curent sau caldura și nici apa, despre mancare sau alte capricii ale celor mici…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 2.950 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 41.300 de lei și au reținut un autoturism marca BMW X5, in valoare de 30.000 de lei, suspect a fi implicat in activitatea…

- O tanara in varsta de 30 de ani trece prin momente cumplite, asta dupa ce in urma cu 4 ani a mers la un medic cosmetician sa-și scoata punctele negre de pe ten, insa s-a ales cu o problema foarte serioasa. Fața ii e acum distrusa, iar ea abia daca mai poata sa iasa in lume.

- Letiția, o tanara in varsta de 25 de ani, traiește in teroare de 4 ani! Femeia, jefuita și renegata de propria familie? Tanara face dezvaluiri șocante la Acces Direct. Cum a fost tradata de mama și fratele sau?