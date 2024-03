Stiri pe aceeasi tema

- Andreea susține ca traiește un coșmar de cand a decis sa se desparta de tatal copilului. Acum, barbatul ar fi incercat sa se razbune pe ea și o acuza de rapire internaționala. Femeia iși dorește ca fiul ei, un copil care are nevoi speciale, sa creasca alaturi de ea.

- Incercare tragica de evadare in Vaslui. Un barbat internat la Spitalul Județean a incercat sa fuga, dar a cazut pe geam și este in stare grava. Un barbat, de 64 de ani, internat intr-un salon destinat pacienților cu gripa și COVID-19 la Spitalul Județean Vaslui, s-a prabușit cand a incercat sa evadeze…

- Paula și Georgeta sunt in „razboi” de cand mama lor a murit. Femeia și-a dorit mult ca fiicele ei sa se ințeleaga cu privire la avere, dar in prezent sora mai mica spune ca s-a trezit ca toata averea urmeaza sa fie vanduta.

- "In fapt, la data de 13 februarie a.c., politistii au fost sesizati de catre o persoana cu privire la faptul ca un conducator auto ar fi ucis un caine, in timp ce se deplasa cu un autovehicul in comuna Dumbrava. In baza sesizarii, au fost efectuate verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt,…

- Fostul asistent al „fostului” lider american al securitații naționale, John Bolton a declarat anterior ca amenințarea fostului președinte de a retrage Statele Unite din alianța este reala.

- Pescobar nu a reușit inca sa redeschida Taverna Racilor de la Cluj, fiind in pragul disperarii din cauza pierderilor uriașe.”Este inimaginabil ce s-a petrecut aici, la Cluj. Nu doresc niciunui antreprenor sa pațeasca ce am pațit noi la Cluj, sa stam o luna de zile inchiși. Am facut locația asta de la…

- Un incident extrem de grav a avut loc la bordul unei aeronave Tarom, care venea de la Bruxelles, imediat dupa aterizarea pe Aeroportul Henri Coanda. Un barbat a incercat sa iși puna capat zilelor, provocand o situație de urgența ce a necesitat evacuarea rapida a pasagerilor. Mai mulți politicieni, aflați…