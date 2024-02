Stiri pe aceeasi tema

- Mirela iși dorea de 11 ani sa devina mama, dar in urma cu cinci zile, medicii i-au spus ca bebelușul ei a murit, la doar o zi de cand a nascut. Femeia a adus pe lume o fetița la un spital din Focșani și susține ca fiica ei a fost omorata chiar de medicii care au asistat-o la naștere. In trecut, și alte…

- Tatal profesorului din Valcea o acuza pe fosta nora ca l-a mințit in legatura cu dispariția lui Marian Claudiu Balan. Barbatul susține ca a aflat la cateva luni distanța de ceea ce se intamplase și ca Anișoara nu ar fi fost niciodata constanta in declarații.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi, la finalul ședinței Executivului, ca și alte state europene se afla intr-o situație similara cu a Romaniei, dupa ce țara noastra a fost data in judecata de Pfizer pentru plata unor vaccinuri anti-Covid, și ca articolul in baza caruia…

- SUCCES!… Medicul gastroenterolog Maria Enea intregeste echipa medicala a unitatii din orasul in care s-a nascut. Este medic rezident in ultimul an, are 29 ani, s-a nascut si a crescut in Barlad. In luna Decembrie a anului care tocmai s-a incheiat, doamna doctor a promovat consursul pentru ocuparea postului…

- Un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani in primele zile ale acestui an, dupa ce ar fi fost agresat de mai mulți indivizi. Din ce ne-a relatat barbatul, care are 40 de ani și este din Nistorești, incidentul a avul loc in seara zilei de 31 decembrie 2023, in jurul […]…

- Roxana spune ca nu mai are liniște de cand s-a desparțit de tatal copilului. Cei doi au fost impreuna pentru scurt timp, iar relația lor nu a fost lipsita de probleme. S-au impacat și desparțit de mai multe ori, ca intr-un final, femeia sa decida sa iși creasca singura fiul in varsta de doi ani și trei…

- Cosmina Adam s-a casatorit cu alesul inimii sale, Claudiu Matei, care e politician. Nunta a avut loc la Focșani, iar printre invitați s-a numarat și Mirela Vaida, care a avut-o asistenta pe mireasa in emisiunea ei, la „Acces Direct”. La șase luni de cand a fost ceruta in casatorie la Budapesta, Cosmina…

- Noul proiect jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 9, care il are ca invitat pe Florin Samoila, patronul Shaormeriilor Gourmand din Focșani. Nascut și crescut in Vrancea, Florin Samoila a mers la facultate in București, unde a și ramas timp de 12 ani. Viața…