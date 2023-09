Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma a inchiriat un apartament in apropierea Spitalului Floreasca, cu gandul sa fie mai aproape de depozitul de unde a și furat. In luna august, tanarul s-a mutat in zona respectiva, iar in locuința lui ar deținut ilegal mai multe arme și droguri.

- Tudor Duma, zis "Maru", tanarul suspectat de procurori ca este dealerul care il aproviziona cu droguri pe Vlad Pascu, șoferul de 19 ani care a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai, ucigand doi studenți, a fost vineri arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unor surse Libertatea.De asemenea,…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, medicul Bogdan Oprita, a anuntat, joi seara, ca ore intregi de inregistrari sunt vizionate, pentru a stabili pe unde si cum a intrat in spital tanarul Tudor Duma, suspectat ca e dealerul lui Vlad Pascu, soferul drogat care a omorat doi studenti…

- Tudor Duma, tanarul suspectat ca ii furniza droguri lui Vlad Pascu, este acuzat ca ar fi spart farmacia Spitalului Floreasca, cu putin timp inainte de a fi ridicat si dus la DIICOT pentru audieri.

- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Potrivit surselor noastre, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupusul dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 Mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra, de joi dimineața. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip pe Instagram, miercuri noapte, in care apare…

