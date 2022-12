Stiri pe aceeasi tema

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…

- Petrecere mare la FCSB! Denis Haruț și iubita lui, Daiana, s-au casatorit, iar cei doi au avut parte de o dubla petrecerea, asta pentru ca și-au botezat și fetița. Fundașul central de la FCSB s-a distrat alaturi de coechipierii sai, iar atmosfera a fost incinsa de nimeni altul decat Luis Gabriel.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, un barbat a marturisit ca se teme pentru viața lui și a soției lui, dupa ce ar fi fost amenințat de patron pentru ca și-a cerut banii pe care i-a muncit. Emanuel nu doar ca a fost țepuit de cel ce trebuia sa il ajute sa traiasca mai bine in Belgia, ci și lasat singur…

- George, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, a facut primele declarații despre fiica pe care nu a recunoscut-o. Ce spune barbatul despre tanara de 25 de ani care susține ca este sange din sangele lui. Adriana Bahmuțeanu a vorbit și ea despre acest subiect, in exclusivitate, la Acces Direct.

- Nunta neașteptata in showbiz-ul romanesc! Un actor celebru de la noi și-a cerut iubita in casatorie. Fanii artistului sunt foarte bucuroși pentru el, mai ales ca mulți dintre ei abia așteptau sa faca pasul cel mare. Tanarul a decis sa o ceara de soție pe femeia care i-a furat inima intr-un loc extrem…

- Mama lui Nicu, tatal care a venit la Acces Direct pentru a-și striga durerea, dupa ce a fost parasit de iubita și lasat fara copii, a intervenit in acest caz. La fel au facut și parinții tinerei mame, care ii acuza pe cuscri și pe ginere de violența și rele tratamente asupra fiicei lor.

- Nicu, așa cum a fost numit in emisiune, este un tata disperat, care iși vrea fetițele inapoi acasa, dupa ce iubita l-a parasit și a luat cu ea copiii. El susține ca partenera lui de viața a plecat de acasa fara motiv, in urma cu doua luni. Tanara și mama ei au o versiune diferita a celor intamplate.

- O mama din Giurgiu cere ajutor pentru copilul ei, care a fost batut in mod repetat la școala. Femeia susține ca baiețelul ei a fost batut cu salbaticie de un alt coleg, iar invațatoarea și conducerea unitații de invațamant nu vor nici macar sa dezbata aceasta tema cu ea și chiar i-ar fi adresat injurii.