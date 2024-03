Stiri pe aceeasi tema

- Se pregatea de nunta dupa noua ani de relație, dar acum trebuie sa ii plateasca daune fostului iubit. O vedeta spune ca barbatul vrea o suma importanta inapoi, asta dupa ce a investit intr-un apartament in care urmau sa se mute.

- Lino Golden și logodnica sa, Delia Salchievici, se pregatesc de pasul cel mare! Deși nu au pus inca toate detaliile la punct, cei doi foști concurenți de la Power Couple Romania iși doresc ca nunta sa aiba loc anul acesta, iar bruneta deja și-a ales rochia de mireasa. Iata ce au declarat cei doi!

- Monica și iubitul ei, Sebastian Felecanu, au participat la o nunta in noaptea fatidica in care tanara și-a pierdut viața. Cei doi au parut ca formeaza un cuplu fericit, dar, in timpul serii, au aparut mai multe probleme intre ei. Un martor prezent la eveniment a oferit mai multe detalii cu privire la…

- Numele Iulianei Marciuc, una dintre cele mai longevive vedete ale postului național de televiziune, e cunoscut de telespectatorii de mai toate varstele. Cat privește latura vieții sale personale, nu mai e tocmai un secret faptul ca vedeta TV are o relație de foarte mulți ani cu artistul Adrian Enache.…

- Dupa ce a ascultat acuzațiile soțului și cumnatei sale, Xenia a rabufnit și și-a exprimat revolta! Mama acuzata ca și-a parasit copiii și familia pentru iubitul ei a decis sa spuna cum ar fi fost situația, de fapt, și care ar fi fost motivul pentru care ar fi plecat!

- Familia Xeniei este revoltata, dupa ce aceasta a plecat de acasa și și-a parasit copiii și soțul, pentru iubitul secret. Cumnata ei este revoltata și a dezvaluit, la Acces Direct, toate detaliile pe care le are despre relația extraconjugala și pasiunile femeii!

- Iulian a mai fost casatorit timp de 11 ani, iar fosta lui soacra il acuza ca și-a parasit soția de la acea vreme pentru o alta femeie, ca intr-un final, și el sa treaca prin aceeași situație, dupa ce Georgiana și-a facut bagajele și a plecat de acasa.

- Iulian s-a trezit in urma cu o saptamana ca soția lui a plecat de acasa și nu s-a mai intors. De atunci, femeia refuza sa ia legatura cu barbatul, in grija caruia a ramas un copil in varsta de 15 ani, dintr-o relație anterioara.