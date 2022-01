Stiri pe aceeasi tema

- Fiul de suflet a lui Petrica Mațu Stoian, Alin Gabriel Matei, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, la 40 de zile de la moartea regretatului artist. Se pare ca lipsa cantarețului de muzica populara se simte adanc in inima tanarului.

- Sora lui Petrica Mațu Stoian continua cu acuzațiile dure la adresa lui Doru Gușman. Ea susține ca impresarul și-a batut joc de artist și ca a incercat sa-i ia averea și toți banii caștigați.

- Plecarea mult prea devreme a indragitului artist Petrica Mațu Stoian a indoliat și indurerat pe toata lumea. Dupa cum bine știm cu toții, moartea interpretului de muzica populara a starnit numeroase controverse și a ajuns pe mainilor anchetatorilor. Ei bine, dupa ce s-a presupus ca a decedat in urma…

- Moartea lui Petrica Mațu Stoian a adus multe semne de intrebare, dar și multe detaii neștiute despre viața și problemele de sanatate de care suferea artistul. Dupa ce s-a speculat in spațiul public faptul ca interpretul ar fi suferit de cancer, impresarul lui a confirmat informația la Acces Direct.…

- Doru Gușman, impresarul lui Petrica Mațu Stoian, dar și unul dintre cei mai buni prieteni ai regretatului artist este inmarmurit de pierderea celui pe care l-a considera un frate. Intr-o serie de declarații dureroase, barbatul a precizat ca, cel mai probabil, interpretul de muzica populara știa ca sfarșitul…

- Imagini in exclusivitate cu Petrica Mațu Stoian și casa pe care a amenajat-o cu drag au fost prezentate la Acces Direct, in aceasta seara. Regretatul interpret a prezentat fiecare colț al casei cu zambetul pe buze, cu puțin timp inainte sa maora. Iata cum arata caminul in care se țineau petreceri de…

- Aflat in platoul emisiunii ”Acces Direct”, Constantin Enceanu, cu lacrimi in ochi, a oferit publicului larg și celor care l-au apreciat pe Petrica Mațu Stoian ultimele detalii despre inmormantarea acestuia. Trupul neinsuflețit al regretatului interpret de muzica populara va fi depus la Teatrul „Marin…

- Adriana Bahmuțeanu se numara printre persoanele care l-au cunoscut pe Petrica Mațu Stoian și care regreta enorm pierderea acestuia. Mai mult decat atat, jurnalista a venit cu o ipoteza șoc in cazul decesului regretatului interpret de muzica populara. Intr-o serie de declarații exclusive la Antena Stars,…