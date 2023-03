Stiri pe aceeasi tema

- O femeie nu iși mai gasește liniștea de 35 de ani. Angelica traiește cu dorul in suflet de cand nu a mai vazut-o pe fiica ei. Deși nu și-ar fi dorit sa o paraseasca, femeia a fost alungata in bataie de tatal copilei. Ea a marturisit cum s-a intamplat totul, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Dupa ce Mona, femeia care și-a dat fiica la o familie, din cauza posibilitaților, și-a spus povestea la Acces Direct, echipa a facut tot posibilul sa le faca pe cele doua sa intre in legatura. Așadar, femeia și-a gasit fiica pe care nu a mai vazut-o de 30 de ani. Iata ce și-au spus cele doua!

- Clipe emoționante pentru Mirela Vaida, in direct la TV. Frumoasa prezentatoare a avut parte de o surpriza din partea colegilor de la Acces Direct, cu ocazia zilei sale de naștere. Aceasta implinește 41 de ani, iar cei alaturi de care lucreaza de ani de zile au dorit sa o faca sa se simta speciala. Iata…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Daniela Gyorfi a oferit un interviu cu ochii in lacrimi. Artista a inceput sa planga in momentul in care și-a adus aminte de mama ei, femeia care a crescut-o frumos și a ajutat-o sa ajunga unde e acum. Iata ce marturisiri a facut celebra cantareața!

- In 1988, doamna Ana a nascut o fetița, dupa ce inainte pierduse trei sarcini. Bucuria femeii insa a fost de scurta durata pentru ca, la nici doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit.

- Tanara de 20 de ani a aflat cine este tatal ei dupa ce și-a spus povestea la Acces Direct. Tanara a izbucnit in lacrimi atunci cand o telespectatoare i-a oferit informații prețioase despre parintele pe care nu a apucat sa il vada niciodata.

- Rebeca și-a cautat sora pierduta mai bine de 20 de ani, iar dupa ce a aflat informații despre ea nu s-a mai abținut și a izbucnit in lacrimi! Cum a reacționat tanara, in exclusivitate pentru Acces Direct. Ce intrebari i-a pus Violetei, femeia care a avut grija de fetița vreme de un an.

- Silvia nu vrea sa accepte ca mama ei și-a refacut viața și ca și-a gasit un iubit imediat dupa moartea tatalui. Fiica susține ca din cauza barbatului nu se poate intoarce in casa parinteasca. Iata ce spune Silvia despre relația mamei sale!